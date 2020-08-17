В Украине не хватает около 5 тыс. врачей - Степанов

"У нас в стране функционирует 17 учебных заведений, находящихся в подчинении Министерства здравоохранения. Из них 14 университетов и 3 академии последипломного образования. Общее количество студентов, обучающихся в учреждениях высшего образования Министерства здравоохранения составляет 52 тыс. 303 студента. То есть, это все наши будущие врачи... При этом, общее количество интернов у нас в стране составляет 13 тыс. 358", - сказал Максим Степанов.

Он отметил, что у нас большое количество врачей, которые повышают свою квалификацию - это 58 тыс. 491 человек.

"Для справки: по результатам вступительной кампании в 2019 году, а в 2020 году сейчас кампания только набирает обороты, у нас высшие учебные заведения не выполнили план приема на обучение почти на тысячу мест. Это очень много, потому что это наше будущее, врачи. И сегодня неукомплектованными остаются около 5 тыс. врачебных должностей. Одна из самых больших проблем - это все специальности медико-профилактического профиля, а именно: это врачи-инфекционисты, врачи-эпидемиологи, врачи-вирусологи", - добавил Максим Степанов.

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По его словам, также в Украине недостаточно педиатров.

"Конечно, это вопрос комплексный - почему возникает эта проблема. Вопрос, в том числе, престижности профессии. Этот вопрос оплаты труда нашим врачам, нашим медицинским работникам, которая все 29 лет нашей независимости находилась на очень низком уровне. Сейчас мы начали этот вопрос решать", - сказал Максим Степанов.

Он отметил, что вопрос повышения заработных плат медикам в Украине находится на контроле у Президента Украины Владимира Зеленского и поднятие запланировано на сентябрь и начало января.

Также, по его словам, медицинское образование напрямую влияет на качество оказания медицинской помощи.

"Именно поэтому мы будем говорить эту неделю именно о медицинском образовании", - добавил Максим Степанов.

Напомним, Степанов назвал сумму повышения зарплат врачам.