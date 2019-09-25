В Украине на конкурсе выберут руководителей двух санаториев
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. Минсоцполитики объявило конкурс на руководителей восьми предприятий, учреждений и организаций по всей Украине, в том числе двух санаториев. Об этом заявила министр социальной политики Украины Юлия Соколовская на своей официальной странице в сети Facebook, передает УНН.
"Ищем руководителей 8 предприятий, учреждений и организаций сферы управления Минсоцполитики по всей Украине", - написала Соколовская.
Речь идет о замещении вакантных должностей:
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- директора Днепропетровского казенного экспериментального протезно-ортопедического предприятия;
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- директора Государственного предприятия "Центр сертификации технических средств реабилитации и услуг";
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- директора Трускавецкого специализированного санатория "Батькивщина";
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- директора Миргородского специализированного санатория "Слава";
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- директора Государственного предприятия "Техник";
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- директора Государственного реабилитационного учреждения "Центр комплексной реабилитации для детей с инвалидностью "Пролисок";
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- директора Государственного реабилитационного учреждения "Всеукраинский центр комплексной реабилитации для лиц с инвалидностью";
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- директора Государственной реабилитационного учреждения "Центр комплексной реабилитации для детей с инвалидностью "Мрия".
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Напомним, на средства реабилитации для лиц с ограниченными дополнительно выделят 82 млн грн.