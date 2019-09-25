В Украине на конкурсе выберут руководителей двух санаториев

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Минсоцполитики объявило конкурс на руководителей восьми предприятий, учреждений и организаций по всей Украине, в том числе двух санаториев. Об этом заявила министр социальной политики Украины Юлия Соколовская на своей официальной странице в сети Facebook, передает УНН.