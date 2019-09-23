На засоби реабілітації для осіб із інвалідністю додатково виділять 82 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Цього року на засоби реабілітації для осіб з інвалідністю додатково виділять 82 млн грн. Про це повідомила міністр соціальної політики України Юлія Соколовська на сторінці у мережі Facebook, передає УНН.
“Завдяки нашим спільним зусиллям з Бюджетним комітетом Верховної Ради, люди з інвалідністю отримають додатково 82 млн грн на засоби реабілітації ще в цьому році. Після документального оформлення ці гроші направлять в регіони — щоб забезпечити додаткову потребу в технічних засобах реабілітації”, — зазначила Соколовська.
За словами міністра, одержувачі цих послуг самі можуть обрати підприємство, де вони хочуть їх отримати. Наразі людина має укласти тристоронній договір, а також акт виконаних робіт з підприємством, щоб переконатись в якості виробленого засобу та наданої послуги.
“Додаткові гроші — це важливий крок, оскільки кожного року в Україні близько 600 тис. окремих категорій населення, в тому числі осіб з інвалідністю, потребують відповідного забезпечення”, — наголосила Соколовська.
Нагадаємо, у проекті бюджету на 2020 рік закладене зростання прожиткового мінімуму і відповідно до цього — підвищення усіх соціальних виплат для цілого ряду категорій населення.