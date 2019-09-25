В Україні на конкурсі оберуть керівників двох санаторіїв
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Мінсоцполітики оголосило конкурс на керівників восьми підприємств, установ та організацій по всій Україні, у тому числі двох санаторіїв. Про це заявила міністр соціальної політики України Юлія Соколовська на своїй офіційній сторінці у мережі Facebook, передає УНН.
"Шукаємо керівників 8 підприємств, установ та організацій сфери управління Мінсоцполітики по всій Україні", - написала Соколовська.
Йдеться про заміщення вакантних посад:
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- директора Дніпропетровського казенного експериментального протезно-ортопедичного підприємства;
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- директора Державного підприємства „Центр сертифікації технічних засобів реабілітації та послуг”;
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- директора Трускавецького спеціалізованого санаторію "Батьківщина”;
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- директора Миргородського спеціалізованого санаторію "Слава”;
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- директора Державного підприємства "Технік”;
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- директора Державної реабілітаційної установи "Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю "Пролісок”;
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- директора Державної реабілітаційної установи "Всеукраїнський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю”;
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- директора Державної реабілітаційної установи "Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю "Мрія” .
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Нагадаємо, на засоби реабілітації для осіб із інвалідністю додатково виділять 82 млн грн.