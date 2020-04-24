В Украине на 60% упали продажи в креативной индустрии
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Падение продаж в креативной индустрии составляет более 60%. В связи с этим, комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики начал работать над тем, чтобы помочь малому и среднему бизнесу и креативным индустриям в частности. Об этом во время брифинга сказал глава комитета Александр Ткаченко, передает корреспондент УНН.
"У нас сегодня было заседание комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики. Мы одобрили пакет законов, который направлен на экономическую помощь креативным индустриям. Креативные индустрии - это более 1 млн человек, 4% ВВП страны", - сказал Александр Ткаченко.
Он отметил, что креативные индустрии - это не только кино, музеи и театры, но и издательства и народные промыслы.
"На сегодняшний момент падение продаж в этой сфере составляет более 60%. Мы понимаем, что многие люди могут остаться без работы, а предприятия могут закрыться. Это первый шаг для того, чтобы мы начали работать над тем, как помочь в целом среднему и малому бизнесу", - отметил Александр Ткаченко.
По его словам, уже есть единогласное решение всех представителей фракции в комитете.
"Есть предварительная договоренность, что на следующей неделе эти проекты законов будут рассматривать на налоговом, экономическом и бюджетном комитетах. Мы также надеемся выйти с этим проектом закона в зал, на примере антикоронавирусних законов для того, чтобы в целом иметь поддержку зала", - добавил Александр Ткаченко.
Напомним, комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики будет рекомендовать Верховной Раде Украины принять за основу и в целом законопроект №3377, направленный на поддержку сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с карантином из-за распространения COVID-19.