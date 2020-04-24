В Украине на 60% упали продажи в креативной индустрии

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Падение продаж в креативной индустрии составляет более 60%. В связи с этим, комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики начал работать над тем, чтобы помочь малому и среднему бизнесу и креативным индустриям в частности. Об этом во время брифинга сказал глава комитета Александр Ткаченко, передает корреспондент УНН.