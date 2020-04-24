В Україні на 60% впали продажі у креативній індустрії

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Падіння продажів у креативній індустрії складає понад 60%. У зв’язку з цим, комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики почав працювати над тим, щоб допомогти малому та середньому бізнесу і креативним індустріям зокрема. Про це під час брифінгу сказав голова комітету Олександр Ткаченко, передає кореспондент УНН.