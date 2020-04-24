В Україні на 60% впали продажі у креативній індустрії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Падіння продажів у креативній індустрії складає понад 60%. У зв’язку з цим, комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики почав працювати над тим, щоб допомогти малому та середньому бізнесу і креативним індустріям зокрема. Про це під час брифінгу сказав голова комітету Олександр Ткаченко, передає кореспондент УНН.
"У нас сьогодні було засідання комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Ми схвалили пакет законів, який направлений на економічну допомогу креативним індустріям. Креативні індустрії - це понад 1 млн людей, 4% ВВП країни", - сказав Олександр Ткаченко.
Він зазначив, що креативні індустрії - це не тільки кіно, музеї та театри, але і видавництва та народні промисли.
"На сьогоднішній момент падіння продажів у цій сфері складає понад 60%. Ми розуміємо, що багато людей можуть залишитися без роботи, а підприємства можуть закритися. Це перший крок для того, щоб ми почали працювати над тим, як допомогти в цілому середньому та малому бізнесу", - зазначив Олександр Ткаченко.
За його словами, вже є одностайне рішення всіх представників фракції у комітеті.
"Є попередня домовленість, що наступного тижня ці проекти законів будуть розглядати на податковому, економічному та бюджетному комітетах. Ми також сподіваємось вийти з цим проектом закону в зал, на прикладі антикоронавірусних законів для того, щоб мати в цілому підтримку залу", - додав Олександр Ткаченко.
Нагадаємо, комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендуватиме Верховній Раді України ухвалити за основу і в цілому законопроект №3377, спрямований на підтримку сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв’язку з карантином через поширення COVID-19.