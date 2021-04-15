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В Украине могут провести третий этап испытаний израильской вакцины от COVID-19

В Украине могут провести третий этап испытаний израильской вакцины от COVID-19

Киев  •  УНН

 • 15117 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Украинская сторона предложила Израилю провести третий этап испытаний разработанной израильскими учеными вакцины от COVID-19 в Украине с последующей возможностью производства вакцины на территории нашего государства. Об этом сообщил посол Украины в Государстве Израиль Евгений Корнийчук на своей странице в Facebook, передает УНН.

Так, Корнийчук сообщил о некоторых результатах, которых достигла Украина в процессе визита украинской делегации во главе с вице-премьер-министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова в Израиль.

Цитата:

"В процессе переговоров стало известно, что Израиль заканчивает второй этап испытаний своей вакцины от COVID-19 в середине лета. Украинская сторона предложила третий этап испытаний провести в Украине с последующей возможностью производства вакцины, в том числе и на наших мощностях", - написал Корнийчук.

Он сообщил, что Израиль сейчас изучает указанное предложение.

"Я надеюсь, что оно будет воспринято положительно. Уже четко понятно, что пандемия коронавирусной инфекции затянется не на один год в мире. И производство вакцины, ее доступность для наших граждан - вопрос очень чувствительный и важный для нас", - добавил посол.

Что было раньше

Украинская делегация во главе с вице-премьер-министром - министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексем Резниковым посетила с визитом Государство Израиль. Как сообщили в Офисе Президента, обсудили вопросы возможного сотрудничества при производстве вакцин, в том числе вакцин против COVID-19, также уделили внимание ситуации на Донбассе и подготовке к празднованию еврейского Нового года Рош га-Шана.

Ранее сообщалось, что посольство Украины в Государстве Израиль ведет активные переговоры о взаимном признании паспортов вакцинации от COVID-19, и их можно назвать успешными. Украина в результате сможет получить возможность открыть границы с Израилем.

Ситуация с вакцинами в Украине

Глава Минздрава Максим Степанов рассказал, что первые партии из 10 млн доз вакцины Pfizer ожидаются уже в ближайшие месяцы. А первая партия вакцины Pfizer на 117 тысяч доз по программе COVAX поступит в Украину утром в пятницу, 16 апреля.

К тому же ранее он сообщал, что Украина ожидает поставку еще 22 миллионов доз различных вакцин: законтрактовано 14 млн доз, еще 8 млн будет получено в рамках программы COVAX. При этом, по его словам, в Украине подавляющее большинство взрослого населения будет вакцинировано в течение 2021 года. Таким образом в целом на данный момент Украина должна получить 32 млн доз вакцин.

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