Україна веде успішні переговори з Ізраїлем про взаємне визнання паспортів вакцинації - посол

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"Посольство України в Державі Ізраїль веде активні переговори про взаємне визнання паспортів вакцинації від COVID-19. Сьогодні мова не йде про назви вакцин та їх виробників. Мова йде про діалог між двома країнами. Ці переговори вже можна назвати успішними, оскільки вони наразі активно тривають. Ініціатором цих переговорів є ізраїльська сторона. Україна є однією з перших серед європейських країн, яка має можливість досягти реальних домовленостей", - заявив посол.

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Як зазначив дипломат, у такій домовленості зацікавлена і ізраїльська сторона в контексті забезпечення щорічного паломництва хасидів до Умані. В свою чергу, Україна може отримати можливість відкрити кордони з Ізраїлем.

Повідомляється, що посольство України веде переговори в тісному узгодженні дій з Міністерством закордонних справ та Кабінетом міністрів.

Що було раніше

Зазначимо, Ізраїль з 8 березня дозволив в’їзд деяким категоріям іноземців. Раніше влада також зняла заборону на повернення ізраїльтян в країну.



Ізраїль послаблює обмеження, введені через коронавірус, на фоні масової вакцинації. Раніше в країні тим, хто отримав обидва компонента вакцини, дозволили відвідувати спортивні зали, басейни, спортивні та культурні заходи і ярмарки.