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Украина ведет успешные переговоры с Израилем о взаимном признании паспортов вакцинации - посол

Украина ведет успешные переговоры с Израилем о взаимном признании паспортов вакцинации - посол

Киев  •  УНН

 • 21632 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. Посольство Украины в Государстве Израиль ведет активные переговоры о взаимном признании паспортов вакцинации от COVID-19, и их можно назвать успешными. Украина в результате сможет получить возможность открыть границы с Израилем. Об этом говорится в комментарии Посла Украины в Государстве Израиль Евгения Корнейчука, обнародованном посольством, передает УНН.

Цитата:

"Посольство Украины в Государстве Израиль ведет активные переговоры о взаимном признании паспортов вакцинации от COVID-19. Сегодня речь не идет о названиях вакцин и их производителях. Речь идет о диалоге между двумя странами. Эти переговоры уже можно назвать успешными, поскольку они сейчас активно продолжаются. Инициатором этих переговоров является израильская сторона. Украина является одной из первых среди европейских стран, которая имеет возможность достичь реальных договоренностей", - заявил посол.

Детали

Как отметил дипломат, в такой договоренности заинтересована и израильская сторона в контексте обеспечения ежегодного паломничества хасидов в Умань. В свою очередь, Украина может получить возможность открыть границы с Израилем.

Сообщается, что посольство Украины ведет переговоры в тесном согласовании действий с Министерством иностранных дел и Кабинетом министров.

Что было раньше

Отметим, Израиль с 8 марта разрешил въезд некоторым категориям иностранцев. Ранее власти также сняли запрет на возвращение израильтян в страну.

Израиль ослабляет ограничения, введенные из-за коронавируса, на фоне массовой вакцинации. Ранее в стране тем, кто получил оба компонента вакцины, позволили посещать спортивные залы, бассейны, спортивные и культурные мероприятия и ярмарки.

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