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Пандемія: Ізраїль дозволив в'їзд іноземцям "у виняткових випадках"

Київ • УНН

 • 17867 перегляди

КИЇВ. 8 березня. УНН. Ізраїль з 8 березня дозволила в’їзд деяким категоріям іноземців, повідомила пресслужба уряду країни, пише УНН.

Деталі

Напередодні влада також зняла заборону на повернення ізраїльтян в країну. У найближчі тижні їм буде віддаватися пріоритет на в’їзд, оскільки 23 березня в Ізраїлі пройдуть дострокові парламентські вибори.

В’їзд для іноземців буде обмежений. У найближчі два тижні він буде дозволений тільки: подружжю або батькам громадянина або резидента Ізраїлю; професійним спортсменам, що прямують на змагання; особам, чия діяльність має життєво важливе значення для зовнішньої політики чи національної безпеки Ізраїлю, а також тим, хто іммігрує і не може змінити дату своєї імміграції, і іноземним робітникам. За 24 години до вильоту іноземні громадяни повинні будуть подати онлайн-заяву, яку розгляне влада.

Студенти і волонтери в’їхати в країну до 27 березня не зможуть.

Прибуваючі до Ізраїлю зобов’язані піти на двотижневий карантин. Щоб потрапити на літак, громадяни повинні пред’явити негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, зробленого протягом 72 годин до вильоту.

Ізраїль послаблює обмеження, введені через коронавірус, на фоні масової вакцинації. Раніше в країні тим, хто отримав обидва компонента вакцини, дозволили відвідувати спортивні зали, басейни, спортивні та культурні заходи і ярмарки.

Доповнення

Згідно зі статистикою ВООЗ — в Ізраїлі 786 613 випадків захворювання, 5 792 людини загинули.

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