Пандемия: Израиль разрешил въезд иностранцам "в исключительных случаях"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Израиль с 8 марта разрешил въезд некоторым категориям иностранцев, сообщила пресс-служба правительства страны, пишет УНН.
Детали
Накануне власти также сняли запрет на возвращение израильтян в страну. В ближайшие недели им будет отдаваться приоритет на въезд, поскольку 23 марта в Израиле пройдут досрочные парламентские выборы.
Въезд для иностранцев будет ограничен. В ближайшие две недели он будет разрешен только: супругам или родителям гражданина или резидента Израиля; профессиональным спортсменам, направляющимся на соревнования; лицам, чья деятельность имеет жизненно важное значение для внешней политики или национальной безопасности Израиля, а также тем, кто иммигрирует и не может изменить дату своей иммиграции, и иностранным рабочим. За 24 часа до вылета иностранные граждане должны будут подать онлайн-заявление, которое рассмотрят власти.
Студенты и волонтеры въехать в страну до 27 марта не смогут.
Прибывшие в Израиль обязаны уйти на двухнедельный карантин. Чтобы попасть на самолет, граждане должны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанного в течение 72 часов до вылета.
Израиль ослабляет ограничения, введенные из-за коронавируса, на фоне массовой вакцинации. Ранее в стране тем, кто получил оба компонента вакцины, разрешили посещать спортивные залы, бассейны, спортивные и культурные мероприятия и ярмарки.
Дополнение
Согласно статистике ВОЗ — в Израиле 786 613 случаев заболевания, 5 792 человека погибли.