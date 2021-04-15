В Україні можуть провести третій етап випробувань ізраїльської вакцини від COVID-19

Так, Корнійчук повідомив про деякі результати, яких досягла Україна в процесі візиту української делегації на чолі з віце-прем’єр-міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексієм Резніковим до Ізраїлю.

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"В процесі переговорів стало відомо, що Ізраїль закінчує другий етап випробувань своєї вакцини від COVID-19 в середині літа. Українська сторона запропонувала третій етап випробувань провести в Україні з подальшою можливістю виробництва вакцини, зокрема й на наших потужностях", - написав Корнійчук.

Він повідомив, що Ізраїль наразі вивчає зазначену пропозицію.

"Я сподіваюсь, що вона буде сприйнята схвально. Вже чітко зрозуміло, що пандемія коронавірусної інфекції затягнеться не на один рік у світі. І виробництво вакцини, її доступність для наших громадян - питання дуже чутливе і важливе для нас", - додав посол.

Що було раніше

Українська делегація на чолі з віце-прем’єр-міністром – міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексієм Резніковим відвідала з візитом Державу Ізраїль. Як повідомили в Офісі Президента, обговорили питання можливої співпраці при виробництві вакцин, зокрема й вакцин проти COVID-19, також приділили увагу ситуації на Донбасі та підготовці до святкування єврейського Нового року Рош га-Шана.



Раніше повідомлялося, що посольство України в Державі Ізраїль веде активні переговори про взаємне визнання паспортів вакцинації від COVID-19, і їх можна назвати успішними. Україна в результаті зможе отримати можливість відкрити кордони з Ізраїлем.

Ситуація з вакцинами в Україні

Очільник МОЗ Максим Степанов розповів, що перші партії з 10 млн доз вакцини Pfizer очікуються вже в найближчі місяці. А перша партія вакцини Pfizer на 117 тисяч доз за програмою COVAX надійде до України зранку в п’ятницю, 16 квітня.

До того ж раніше він повідомляв, що Україна очікує постачання ще 22 мільйонів доз різних вакцин: законтрактовано 14 млн доз, ще 8 млн буде отримано в рамках програми COVAX. При цьому, за його словами, в Україні переважна більшість дорослого населення буде вакцинована протягом 2021 року. Таким чином в цілому на цей момент Україна повинна отримати 32 млн доз вакцин.