В Україні можуть провести третій етап випробувань ізраїльської вакцини від COVID-19

ukru
19:01 • 2622 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

17:51 • 101440 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

17:38 • 132258 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

16:31 • 112236 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 130002 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 145525 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 167134 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 199422 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 307138 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 192659 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

18 березня, 09:28 • 122115 перегляди
Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

18 березня, 09:47 • 130844 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

18 березня, 09:52 • 144011 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

18 березня, 09:59 • 156724 перегляди
путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

18 березня, 10:55 • 123068 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

16:04 • 110555 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 307139 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 242245 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 336024 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 329615 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

13:20 • 59496 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 108786 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 109703 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 106759 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 120131 перегляди
Актуальне
В Україні можуть провести третій етап випробувань ізраїльської вакцини від COVID-19

В Україні можуть провести третій етап випробувань ізраїльської вакцини від COVID-19

Київ • УНН

 • 15148 перегляди

КИЇВ. 15 квітня. УНН. Українська сторона запропонувала Ізраїлю провести третій етап випробувань розробленої ізраїльськими вченими вакцини від COVID-19 в Україні з подальшою можливістю виробництва вакцини на території нашої держави. Про це повідомив посол України в Державі Ізраїль Євген Корнійчук на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Так, Корнійчук повідомив про деякі результати, яких досягла Україна в процесі візиту української делегації на чолі з віце-прем’єр-міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексієм Резніковим до Ізраїлю.

Цитата:

"В процесі переговорів стало відомо, що Ізраїль закінчує другий етап випробувань своєї вакцини від COVID-19 в середині літа. Українська сторона запропонувала третій етап випробувань провести в Україні з подальшою можливістю виробництва вакцини, зокрема й на наших потужностях", - написав Корнійчук.

Він повідомив, що Ізраїль наразі вивчає зазначену пропозицію.

"Я сподіваюсь, що вона буде сприйнята схвально. Вже чітко зрозуміло, що пандемія коронавірусної інфекції затягнеться не на один рік у світі. І виробництво вакцини, її доступність для наших громадян - питання дуже чутливе і важливе для нас", - додав посол.

Що було раніше

Українська делегація на чолі з віце-прем’єр-міністром – міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексієм Резніковим відвідала з візитом Державу Ізраїль. Як повідомили в Офісі Президента, обговорили питання можливої співпраці при виробництві вакцин, зокрема й вакцин проти COVID-19, також приділили увагу ситуації на Донбасі та підготовці до святкування єврейського Нового року Рош га-Шана.

Раніше повідомлялося, що посольство України в Державі Ізраїль веде активні переговори про взаємне визнання паспортів вакцинації від COVID-19, і їх можна назвати успішними. Україна в результаті зможе отримати можливість відкрити кордони з Ізраїлем.

Ситуація з вакцинами в Україні

Очільник МОЗ Максим Степанов розповів, що перші партії з 10 млн доз вакцини Pfizer очікуються вже в найближчі місяці. А перша партія вакцини Pfizer на 117 тисяч доз за програмою COVAX надійде до України зранку в п’ятницю, 16 квітня.

До того ж раніше він повідомляв, що Україна очікує постачання ще 22 мільйонів доз різних вакцин: законтрактовано 14 млн доз, ще 8 млн буде отримано в рамках програми COVAX. При цьому, за його словами, в Україні переважна більшість дорослого населення буде вакцинована протягом 2021 року. Таким чином в цілому на цей момент Україна повинна отримати 32 млн доз вакцин.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаCOVID-19

Звернутися з питань розміщення реклами