Українська делегація відвідала Ізраїль: говорили про співпрацю у виробництві вакцин проти COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Українська делегація на чолі з віце-прем’єр-міністром – міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексієм Резніковим відвідала з візитом Державу Ізраїль. Як повідомили в Офісі Президента, обговорили питання можливої співпраці при виробництві вакцин, зокрема й вакцин проти COVID-19, також приділили увагу ситуації на Донбасі та підготовці до святкування єврейського Нового року Рош га-Шана, передає УНН.
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Як повідомили в Офісі Президента, до складу делегації увійшли керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква та заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
Під час візиту відбулися зустрічі з Прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, радником з питань національної безпеки та головою Ради з національної безпеки Меіром Бен-Шабатом, міністром внутрішніх справ Ізраїлю Аріє Дері, політичним директором, заступником генерального директора МЗС Ізраїлю Алоном Баром та заступником міністра охорони здоров’я Ізраїлю Йоавом Кішем.
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"Учасники обговорили актуальні питання двостороннього співробітництва, зокрема взаємодію у сфері торгівлі та інвестицій. Було домовлено продовжувати співпрацю між Україною та Ізраїлем у подоланні пандемії COVID-19.
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Сторони також обговорили питання можливої співпраці при виробництві вакцин, зокрема й вакцин проти COVID-19, та обмінялися досвідом організації щеплень вакциною, що потребує ультранизьких температур зберігання. Додатково йшлося про професійні епідеміологічні питання для спрощення перетину кордонів між державами та вже розпочату підготовку до святкування єврейського Нового року Рош га-Шана", - йдеться у повідомленні.
Додамо
Окрему увагу було приділено протидії російській агресії та ситуації на Донбасі. Ізраїльська сторона наголосила на непохитній підтримці України у прагненні до миру та збереженні її суверенітету й територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів, повідомили в Офісі.
"Під час зустрічей сторони домовилися про підтримання наявної динаміки контактів на найвищому рівні впродовж року", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів, що перші партії з 10 млн доз вакцини Pfizer очікуються вже найближчими місяцями. До того ж раніше він повідомляв, що Україна чекає постачання ще 22 мільйонів доз різних вакцин: законтрактовано 14 млн доз, ще 8 млн буде отримано в рамках програми COVAX. При цьому, за його словами, в Україні переважну більшість дорослого населення буде вакциновано протягом 2021 року. Таким чином в цілому на цей момент Україна повинна отримати 32 млн доз вакцин.