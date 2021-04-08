В очікуванні перших партій Pfizer: науковець розповів про особливості найсучаснішої вакцини від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Найближчими місяцями в Україні очікуються перші партії з 10 мільйонів законтрактованих доз вакцини Pfizer. УНН запитав у академіка НАН і НАМН України, професора, провідного епідеміолога Володимира Широбокова про особливості цієї вакцини та принцип роботи.
Цитата
“Це вакцина одна із найсучасніших серед вакцин відносно технологічного процесу. Це чиста генетична вакцина. Вона мРНК-вірусна і кодує мРНК S-білок, який сприяє проникненню в клітину. І при введені цієї вакцини синтезується саме S-білок, а від нього вже синтезуються антитіла, які нейтралізують коронавірус. Всі розвинуті країни європейські, Ізраїль взяли на озброєння саме цю вакцину. Вони вже мільйони людей прищепили нею, і той же Ізраїль відмовився від карантинних обмежень завдяки великої кількості вакцини Pfizer”, — розповів Широбоков.
Деталі
Професор розповів, що вакцина Pfizer дводозова, а отримати таку велику поставку для України — дуже важливий крок у протидії COVID-19.
Що було раніше
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів, що перші партії з 10 млн доз вакцини Pfizer очікуються вже найближчими місяцями. До того ж раніше він повідомляв, що Україна чекає постачання ще 22 мільйонів доз різних вакцин: законтрактовано 14 млн доз, ще 8 млн буде отримано в рамках програми COVAX. При цьому, за його словами, в Україні переважну більшість дорослого населення буде вакциновано протягом 2021 року. Таким чином в цілому на цей момент Україна повинна отримати 32 млн доз вакцин.
Доповнення
Міністр охорони здоров’я Степанов повідомив, що в Україні переважна більшість дорослого населення буде вакцинована протягом 2021 року.
Загалом 334 578 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії. Станом на 7 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 425 946 людей.