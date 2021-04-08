В очікуванні перших партій Pfizer: науковець розповів про особливості найсучаснішої вакцини від COVID-19

Цитата

“Це вакцина одна із найсучасніших серед вакцин відносно технологічного процесу. Це чиста генетична вакцина. Вона мРНК-вірусна і кодує мРНК S-білок, який сприяє проникненню в клітину. І при введені цієї вакцини синтезується саме S-білок, а від нього вже синтезуються антитіла, які нейтралізують коронавірус. Всі розвинуті країни європейські, Ізраїль взяли на озброєння саме цю вакцину. Вони вже мільйони людей прищепили нею, і той же Ізраїль відмовився від карантинних обмежень завдяки великої кількості вакцини Pfizer”, — розповів Широбоков.

Деталі

Професор розповів, що вакцина Pfizer дводозова, а отримати таку велику поставку для України — дуже важливий крок у протидії COVID-19.

Що було раніше

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів, що перші партії з 10 млн доз вакцини Pfizer очікуються вже найближчими місяцями. До того ж раніше він повідомляв, що Україна чекає постачання ще 22 мільйонів доз різних вакцин: законтрактовано 14 млн доз, ще 8 млн буде отримано в рамках програми COVAX. При цьому, за його словами, в Україні переважну більшість дорослого населення буде вакциновано протягом 2021 року. Таким чином в цілому на цей момент Україна повинна отримати 32 млн доз вакцин.

Доповнення

Міністр охорони здоров’я Степанов повідомив, що в Україні переважна більшість дорослого населення буде вакцинована протягом 2021 року.

Загалом 334 578 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії. Станом на 7 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 425 946 людей.