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В ожидании первых партий Pfizer: ученый рассказал об особенностях современной вакцины от COVID-19

Киев  •  УНН

 • 23297 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. В ближайшие месяцы в Украине ожидаются первые партии с 10 млн законтрактованных доз вакцины Pfizer. УНН спросил академика НАН и АМН Украины, профессора, ведущего эпидемиолога Владимира Широбокова об особенностях этой вакцины и принципе работы.

Цитата

"Это вакцина одна из самых современных среди вакцин относительно технологического процесса. Это чистая генетическая вакцина. Она мРНК-вирусная и кодирует мРНК S-белок, который способствует проникновению в клетку. И при введении этой вакцины синтезируется именно S-белок, а от него уже синтезируются антитела, которые нейтрализуют коронавирус. Все развитые страны европейские, Израиль взяли на вооружение именно эту вакцину. Они уже миллионы людей привили ею, и тот же Израиль отказался от карантинных ограничений благодаря большому количеству вакцины Pfizer", - рассказал Широбоков.

Детали

Профессор рассказал, что вакцина Pfizer дводозовая, а получить такую большую поставку для Украины - очень важный шаг в противодействии COVID-19.

Что было раньше

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что первые партии с 10 млн доз вакцины Pfizer ожидаются уже в ближайшие месяцы. К тому же ранее он сообщал, что Украина ожидает поставку еще 22 миллионов доз различных вакцин: законтрактовано 14 млн доз, еще 8 млн будет получено в рамках программы COVAX. При этом, по его словам, в Украине подавляющее большинство взрослого населения будет вакцинировано в течение 2021 года. Таким образом в целом на данный момент Украина должна получить 32 млн доз вакцин.

Дополнение

Министр здравоохранения Степанов сообщил, что в Украине подавляющее большинство взрослого населения будет вакцинировано в течение 2021 года.

В общем 334578 человек привито от начала прививочной кампании. По состоянию на 7 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 425 946 человек.

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