Украинская делегация посетила Израиль: говорили о сотрудничестве в производстве вакцин против COVID-19

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Украинская делегация во главе с вице-премьер-министром - министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексеем Резниковым посетила с визитом Государство Израиль. Как сообщили в Офисе Президента, обсудили вопросы возможного сотрудничества при производстве вакцин, в том числе вакцин против COVID-19, также уделили внимание ситуации на Донбассе и подготовке к празднованию еврейского Нового года Рош га-Шана, передает УНН.