В Украине почти втрое увеличилось количество образовательных центров для поступающих из Крыма

"Министерство образования и науки осуществляет постоянный мониторинг работы образовательных центров "Крым-Украина". В 2016 году во время вступительной кампании работало 12 образовательных центров "Крым-Украина" на базе уполномоченных учреждений высшего образования (города Днепр, Запорожье, Киев, Львов, Николаев, Харьков, Херсон). 2017 и 2018 году работало 35 ВЦ "Крым-Украина" на базе уполномоченных учреждений высшего образования (города Бердянск, Днепр, Запорожье, Измаил, Киев, Мелитополь, Николаев, Одесса, Первомайск, Харьков, Херсон)", - говорится в сообщении.

По данным министерства за 3 года работы образовательных центров "Крым-Украина" количество поступающих через них выросло вдвое: в 2016 году было 153 крымчанина, в 2017 их было 204, а в 2018 - 227 человек.



В министерстве предполагают, что и в этом году такие образовательные центры "Крым-Украина" также будут работать.



"Как и в том году такие центры "Крым-Украина" будут работать на базе уполномоченных учреждений высшего образования. Их количество будет такое же, как и в предыдущем году - 35. Они начнут свою работу с началом вступительной кампании и завершат в конце сентября", - отметили в пресс-центре министерства.

К слову, вступление через образовательные центры осуществляется по упрощенной процедуре. Она предусматривает поступление без ВНО - абитуриенты сдают 2 экзамена государственной итоговой аттестации по украинскому языку и истории Украины, а также один вступительный экзамен (или творческий конкурс). Для вступления также не обязательны украинский паспорт и аттестат.



В приказах о зачислении фамилии поступающих с оккупированных территорий обязательно шифруются. Воспользоваться упрощенной процедурой могут поступающие из Крыма, которые имеют украинское документ об образовании, не имеют украинского документа об образовании, проходили ВНО и имеют соответствующие сертификаты 2017, 2018, 2019 года, не проходили ВНО. Вместе с тем следует отметить, что поступить по упрощенной процедуре можно в те высшие учебные заведения, на базе которых работают образовательные центры.



Как отметили в МОН, для поступающих из Крыма в украинских вузах предусмотрена квота в 20% на места государственного заказа.



Как сообщал УНН, в МОН рассказали, что более 1700 человек с оккупированных территорий Донецкой области и Крыма вступили в украинские вузы по упрощенной процедуре.