В Україні майже втричі збільшилась кількість освітніх центрів для вступників з Криму

“Міністерство освіти і науки здійснює постійний моніторинг роботи освітніх центрів “Крим-Україна”. У 2016 році під час вступної кампанії працювало 12 освітніх центрів “Крим-Україна” на базі уповноважених закладів вищої освіти (міста: Дніпро, Запоріжжя, Київ, Львів, Миколаїв, Харків, Херсон). 2017 та 2018 року працювало 35 ОЦ "Крим-Україна" на базі уповноважених закладів вищої освіти (міста: Бердянськ, Дніпро, Запоріжжя, Ізмаїл, Київ, Львів, Мелітополь, Миколаїв, Одеса, Первомайськ, Харків, Херсон)”, - йдеться у повідомленні.

За даними міністерства за 3 роки роботи освітніх центрів “Крим-Україна” кількість вступників через них зросла вдвічі: у 2016 році було 153 кримчанина, у 2017 їх було 204, а в 2018 – 227 осіб.



У міністерстві передбачають, що й цього року такі освітні центри “Крим-Україна” також працюватимуть.



“Як і того року такі центри “Крим-Україна” будуть працювати на базі уповноважених закладів вищої освіти. Їхня кількість буде така ж, як і в попередньому році – 35. Вони розпочнуть свою роботу з початком вступної кампанії і завершать наприкінці вересня”, - зазначили у прес-центрі міністерства.



До слова, вступ через освітні центри здійснюється за спрощеною процедурою. Вона передбачає вступ без ЗНО - абітурієнти складають 2 іспити державної підсумкової атестації з української мови та історії України, а також один вступний іспит (або творчий конкурс). Для вступу також не обов'язкові українські паспорт і атестат.



У наказах про зарахування прізвища вступників з окупованих територій обов'язково шифруються. Скористатися спрощеною процедурою можуть вступники з Криму, які мають український документ про освіту, не мають українського документа про освіту, проходили ЗНО і мають відповідні сертифікати 2017, 2018, 2019 року, не проходили ЗНО. Водночас варто відзначити, що вступити за спрощеною процедурою можна в ті заклади вищої освіти, на базі яких працюють освітні центри.



Як зазначили в МОН, для вступників з Криму в українських вишах передбачена квота у 20% на місця державного замовлення.



Як повідомляв УНН, у МОН розповіли, що понад 1700 осіб з окупованих територій Донеччини і Криму вступили в українські виші за спрощеною процедурою.