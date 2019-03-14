В Україні майже втричі збільшилась кількість освітніх центрів для вступників з Криму

$41.400.13
45.840.29
ukru
П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними
11 квітня, 18:06 • 24091 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 58510 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 55400 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 70752 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 87987 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 85353 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 169091 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 99177 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 72248 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 327310 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

−1°
1.2м/с
70%
Популярнi новини

Бійці ССО полонили 14 росіян на курщині, серед них троє офіцерів

11 квітня, 16:38 • 12469 перегляди

Буде суттєве фінансування систем РЕБ: Зеленський доручив уряду ухвалити рішення й посилити захист прифронтових громад

11 квітня, 16:44 • 17765 перегляди

До експлуатації в ЗСУ допустили FPV-дрони "Рарог-10": що про них відомо

11 квітня, 17:36 • 17267 перегляди

Ексначштабу “Азову” Кротевича прибрали із президентського Указу про нагородження? У Нацгвардії відреагували

11 квітня, 17:55 • 16353 перегляди

Віткофф запропонував Трампу “дозволити” росії забрати в України чотири області - ЗМІ

11 квітня, 18:41 • 36121 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 169091 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 327309 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 260667 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 371689 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 382402 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 24091 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 15386 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 20715 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 26665 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 47523 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

В Україні майже втричі збільшилась кількість освітніх центрів для вступників з Криму

Київ • УНН

 • 13498 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Впродовж трьох останніх років кількість освітніх центрів “Крим-Україна”, через які вступають кримчани до вишів на не окупованій території України, зросла майже втричі, наразі їх 35. Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки України у відповідь на запит журналіста УНН.

В Україні майже втричі збільшилась кількість освітніх центрів для вступників з Криму

“Міністерство освіти і науки здійснює постійний моніторинг роботи освітніх центрів “Крим-Україна”. У 2016 році під час вступної кампанії працювало 12 освітніх центрів “Крим-Україна” на базі уповноважених закладів вищої освіти (міста: Дніпро, Запоріжжя, Київ, Львів, Миколаїв, Харків, Херсон). 2017 та 2018 року працювало 35 ОЦ "Крим-Україна" на базі уповноважених закладів вищої освіти (міста: Бердянськ, Дніпро, Запоріжжя, Ізмаїл, Київ, Львів, Мелітополь, Миколаїв, Одеса, Первомайськ, Харків, Херсон)”, - йдеться у повідомленні.

За даними міністерства за 3 роки роботи освітніх центрів “Крим-Україна” кількість вступників через них зросла вдвічі: у 2016 році було 153 кримчанина, у 2017 їх було 204, а в 2018 – 227 осіб.

У міністерстві передбачають, що й цього року такі освітні центри “Крим-Україна” також працюватимуть.

“Як і того року такі центри “Крим-Україна” будуть працювати на базі уповноважених закладів вищої освіти. Їхня кількість буде така ж, як і в попередньому році – 35. Вони розпочнуть свою роботу з початком вступної кампанії і завершать наприкінці вересня”, - зазначили у прес-центрі міністерства.

До слова, вступ через освітні центри здійснюється за спрощеною процедурою. Вона передбачає вступ без ЗНО - абітурієнти складають 2 іспити державної підсумкової атестації з української мови та історії України, а також один вступний іспит (або творчий конкурс). Для вступу також не обов'язкові українські паспорт і атестат.

У наказах про зарахування прізвища вступників з окупованих територій обов'язково шифруються. Скористатися спрощеною процедурою можуть вступники з Криму, які мають український документ про освіту, не мають українського документа про освіту, проходили ЗНО і мають відповідні сертифікати 2017, 2018, 2019 року, не проходили ЗНО. Водночас варто відзначити, що вступити за спрощеною процедурою можна в ті заклади вищої освіти, на базі яких працюють освітні центри.

Як зазначили в МОН, для вступників з Криму в українських вишах передбачена квота у 20% на місця державного замовлення.

Як повідомляв УНН, у МОН розповіли, що понад 1700 осіб з окупованих територій Донеччини і Криму вступили в українські виші за спрощеною процедурою.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,210.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,555.92