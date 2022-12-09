В Украине должны разработать механизм реагирования на заявления по поводу нарушения очередности включения потребителей

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«Министерство энергетики вместе с Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Антимонопольным комитетом и местными властями должны разработать механизм реагирования на заявления граждан и бизнеса о нарушении очередности и приоритетности включения потребителей. Ожидаю, что все эти вещи будут сделаны в ближайшее время», – рассказал Шмыгаль.

Он отметил, что в правительстве понимают, что такая расстановка приоритетов может вызвать вопросы у бизнеса.

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«Поэтому разрабатываем рекомендации для промышленного сектора, в частности о частичном или полном переводе деятельности предприятий в ночные смены», - сказал Шмыгаль.

По его словам, также Правительство ранее сняло налоговое и таможенное обременение на ввоз генераторов, аккумуляторов и другого подобного энергетического оборудования.

«Важна для нас сегодня помощь наших международных партнеров. Уже заработала инициатива «Генераторы надежды». Города Бельгии передали Украине первую партию генераторов. В скором времени присоединятся другие общины стран Евросоюза. Из Франции поступило 100 генераторов. Норвегия снабжает сейчас генераторами украинских пограничников. Вчера во время встречи с делегацией министров Правительства Словакии договорились о поставках около 300 генерирующих средств», – рассказал Шмыгаль.

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Кроме того, он отметил, что согласуется пакет помощи с Японией. Туда войдет оборудование, необходимое для срочных ремонтов энергосистемы. Также в рамках первого этапа помощи японские партнеры передадут Украине более 240 генераторов.