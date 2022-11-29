Шмигаль закликав місцеву владу пояснити людям, чому у деяких будинках не відключають світло

Цитата

«Обленерго — розподільчі компанії, які відповідальні за поставку електроенергії безпосередньо споживачам — зараз мають можливість визначати, за якими графіками чергувати це постачання. Працює це наступним чином. «Укренерго» доводить до обленерго обсяги споживання, які можна поставити в той чи інший регіон від електростанцій. Далі вже обленерго визначають — кого вони вимкнуть, щоб дотримуватися встановлених лімітів», - сказав Шмигаль.

За його словами, зараз перед обленерго стоїть два завдання: не перевищувати надані НЕК «Укренерго» ліміти, адже саме через це доводиться застосовувати екстрені відключення. І по-друге, мінімізувати нерівномірне відключення споживачів.

«Що саме мається на увазі — не допустимо, щоб в одних будинках світла не було по 20-30, а інколи 40 годин, тоді як інші залишаються зі світлом цілодобово. Це питання справедливості. Також попрошу місцеву владу долучитись до комунікації та пояснити людям, чому деякі будинки не відключають, з яких причин, з якими об’єктами критичної інфраструктури вони пов’язані», - зазначив Шмигаль.

Доповнення

По всій Україні продовжуються відключення світла, дефіцит потужності зріс до 30%.

23 листопада масований ракетний обстріл армії рф по Україні призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також були уражені об'єкти електропередачі. У багатьох містах України були перебої зі світлом, у тому числі у столиці.