По всій Україні продовжуються відключення світла: дефіцит потужності зріс до 30%

Цитата

"Станом на 11:00 29 листопада виробники електроенергії забезпечують 70% споживання електроенергії в Україні. Дефіцит потужності наразі складає 30%", - сказано у повідомленні.

Деталі

Як зазначається, зростання дефіциту потужності викликане аварійним відключенням блоків на декількох електростанціях, які відбулися у понеділок зранку, а також подальшим зростанням споживанням через погіршення погодних умов.

Як вказано, Укренерго доводить до операторів систем розподілу (обленерго) ліміти споживання по кожній області, перевищувати які не можна. Графіки відключень складають та безпосередньо застосовують обленерго. При цьому обмеження мають застосовуватися рівномірно між споживачами, зауважили у компанії.

"Загальний дефіцит в енергосистемі – це наслідок семи хвиль ракетних ударів росіян по енергетичній інфраструктурі країни", - наголосили в компанії.

Доповнення

23 листопада масований ракетний обстріл армії рф по Україні призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також були уражені об'єкти електропередачі. У багатьох містах України були перебої зі світлом, у тому числі у столиці.