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По всій Україні продовжуються відключення світла: дефіцит потужності зріс до 30%

По всій Україні продовжуються відключення світла: дефіцит потужності зріс до 30%

Київ • УНН

 • 1109452 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. По всій Україні продовжують застосовувавти графіки відключення електроенергії на тлі зростання дефіциту потужності до 30% через аварії та зростання споживання, повідомили в Укренерго, пише УНН.

Цитата

"Станом на 11:00 29 листопада виробники електроенергії забезпечують 70% споживання електроенергії в Україні. Дефіцит потужності наразі складає 30%", - сказано у повідомленні.

Деталі

Як зазначається, зростання дефіциту потужності викликане аварійним відключенням блоків на декількох електростанціях, які відбулися у понеділок зранку, а також подальшим зростанням споживанням через погіршення погодних умов.

Як вказано, Укренерго доводить до операторів систем розподілу (обленерго) ліміти споживання по кожній області, перевищувати які не можна. Графіки відключень складають та безпосередньо застосовують обленерго. При цьому обмеження мають застосовуватися рівномірно між споживачами, зауважили у компанії.

"Загальний дефіцит в енергосистемі – це наслідок семи хвиль ракетних ударів росіян по енергетичній інфраструктурі країни", - наголосили в компанії.

Доповнення

23 листопада масований ракетний обстріл армії рф по Україні призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також були уражені об'єкти електропередачі. У багатьох містах України були перебої зі світлом, у тому числі у столиці.

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