По всей Украине продолжаются отключения света: дефицит мощности вырос до 30%
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. По всей Украине продолжают применять графики отключения электроэнергии на фоне роста дефицита мощности до 30% из-за аварий и роста потребления, сообщили в Укрэнерго, пишет УНН.
Цитата
"По состоянию на 11:00 29 ноября производители электроэнергии обеспечивают 70% потребления электроэнергии в Украине. Дефицит мощности составляет 30%", - сказано в сообщении.
Детали
Как отмечается, рост дефицита мощности вызван аварийным отключением блоков на нескольких электростанциях, произошедших в понедельник утром, а также дальнейшим ростом потребления из-за ухудшения погодных условий.
Как указано, Укрэнерго доводит до операторов систем распределения (облэнерго) лимиты потребления по каждой области, превышать которые нельзя. Графики отключений составляют и напрямую применяют облэнерго. При этом ограничения должны применяться равномерно между потребителями, отметили в компании.
"Общий дефицит в энергосистеме – это следствие семи волн ракетных ударов россиян по энергетической инфраструктуре страны", - подчеркнули в компании.
Дополнение
23 ноября массированный ракетный обстрел армии рф по Украине привел к временному обесточиванию всех атомных станций, большинства тепловых и гидроэлектростанций. Также были поражены объекты электропередачи. Во многих городах Украины были перебои со светом, в том числе в столице.