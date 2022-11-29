Шмыгаль призвал местные власти объяснить людям, почему в некоторых домах не отключают свет

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«Облэнерго — распределительные компании, ответственные за поставку электроэнергии непосредственно потребителям — сейчас имеют возможность определять, по каким графикам чередовать эти поставки. Работает это следующим образом. «Укрэнерго» доводит в облэнерго объемы потребления, которые можно поставить в тот или иной регион от электростанций. Дальше уже облэнерго определяют — кого они выключат, чтобы соблюдать установленные лимиты», - сказал Шмыгаль.

По его словам, сейчас перед облэнерго стоит две задачи: не превышать предоставленные НЭК «Укрэнерго» лимиты, ведь именно поэтому приходится применять экстренные отключения. И во-вторых, минимизировать неравномерное отключение потребителей.

«Что именно подразумевается — не допустимо, чтобы в одних домах света не было по 20-30, а иногда 40 часов, тогда как другие остаются со светом круглосуточно. Это вопрос справедливости. Также попрошу местные власти приобщиться к коммуникации и объяснить людям, почему некоторые дома не отключают, по каким причинам, с какими объектами критической инфраструктуры они связаны», - отметил Шмыгаль.

Дополнение

По всей Украине продолжаются отключения света, дефицит мощности вырос до 30%.

23 ноября массированный ракетный обстрел армии России по Украине привел к временному обесточиванию всех атомных станций, большинства тепловых и гидроэлектростанций. Также были поражены объекты электропередачи. Во многих городах Украины были перебои со светом, в том числе в столице.