В Україні мають розробити механізм реагування на заяви щодо порушення черговості включення споживачів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Міністерство енергетики разом із Національною комісією, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Антимонопольним комітетом та місцевою владою мають розробити механізм реагування на заяви громадян і бізнесу щодо порушення черговості та пріоритетності включення споживачів. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.
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«Міністерство енергетики разом із Національною комісією, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Антимонопольним комітетом та місцевою владою мають розробити механізм реагування на заяви громадян і бізнесу щодо порушення черговості та пріоритетності включення споживачів. Очікую, що всі ці речі будуть зроблені найближчим часом», - розповів Шмигаль.
Він зазначив, що в уряді розуміють, що така розстановка пріоритетів може викликати питання у бізнесу.
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«Тому розробляємо рекомендації для промислового сектору, зокрема про часткове або повне переведення діяльності підприємств у нічні зміни», - сказав Шмигаль.
За його словами, також Уряд раніше зняв податкове та митне обтяження на ввезення генераторів, акумуляторів та іншого подібного енергетичного обладнання.
«Важливою для нас сьогодні є допомога наших міжнародних партнерів. Вже запрацювала ініціатива «Генератори надії». Міста Бельгії передали Україні першу партію генераторів. Незабаром доєднаються інші громади країн Євросоюзу. З Франції надійшло 100 генераторів. Норвегія забезпечує зараз генераторами українських прикордонників. Вчора під час зустрічі з делегацією міністрів Уряду Словаччини домовилися про постачання близько 300 генеруючих засобів», - розповів Шмигаль.
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Окрім того, він зазначив, що узгоджується пакет допомоги з Японією. Туди увійде обладнання, яке потрібне для термінових ремонтів енергосистеми. Також у рамках першого етапу допомоги японські партнери передадуть Україні понад 240 генераторів.