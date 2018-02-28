В Украине должна быть создана энергетическая биржа - Президент
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. В Украине должна быть создана энергетическая биржа. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время пресс-конференции на тему "Вызовы - 2018", передает корреспондент УНН.
"Не нравится "Роттердам +", предложите Варшаву +, Бремен +. Мне ни то, ни то не нравится. Я считаю, что в Украине должна быть создана энергетическая биржа", - сказал он.
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Президент подчеркнул, что нужно выбрать: "либо у нас коммунизм и социализм, и цены будут спускать сверху чиновники, или это будет определяться рынком, спросом, предложением, с учетом импортных поставок".
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"Я уверен в том, что биржу надо создать. И реализация должна происходить на биржевых условиях, должен быть создан рынок. И это абсолютно реально", - добавил он.