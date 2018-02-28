В Україні має бути створена енергетична біржа - Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. В Україні має бути створена енергетична біржа. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко під час прес-конференції на тему “Виклики — 2018”, передає кореспондент УНН.
“Не подобається „Роттердам+“, запропонуйте Варшаву+, Бремен+. Мені ні те, ні те не подобається. Я вважаю, що в Україні має бути створена енергетична біржа”, — сказав він.
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Президент наголосив, що потрібно вибрати: “або у нас комунізм і соціалізм, і ціни будуть доводитися згори чиновником, або це буде визначатися ринком, попитом, пропозицією, з урахуванням імпортних поставок”.
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“Я впевнений у тому, що біржу треба створити. І реалізація має відбуватися на біржових умовах, має бути створений ринок. І це абсолютно реально”, — додав він.