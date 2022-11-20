В Украине – масштабная воздушная тревога
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Во всех регионах Украины, кроме временно оккупированного Крыма, раздается воздушная тревога, передает УНН со ссылкой на карту воздушных тревог.
Детали
Почти по всей территории Украины раздается воздушная тревога.
Как информирует мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", наблюдается активность вражеской авиации со стороны беларуси.
Цитата
"09:10. Мачулищи. Взлет МиГ-31К ВКС рф, 08:57 Барановичи. Взлет истребителя. 09:13 Октябрьский. Пролет истребителя ориентировочно на восток", - говорится в сообщении.