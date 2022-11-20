В Україні - масштабна повітряна тривога
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. В усіх регіонах України, окрім тимчасово окупованого Криму, лунає повітряна тривога, передає УНН з посиланням на карту повітряних тривог.
Деталі
Майже по всій території України лунає повітряна тривога.
Як інформує моніторингова група "Беларускі Гаюн", спостерігається активність ворожої авіації з боку білорусі.
Цитата
"09:10. Мачулищі. Зліт МіГ-31К ВКС рф, 08:57 Барановичі. Зліт винищувача. 09:13 Октябрський. Проліт винищувача орієнтовно на схід", - йдеться в повідомленні.