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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

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В Україні - масштабна повітряна тривога

В Україні - масштабна повітряна тривога

Київ • УНН

 • 698661 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. В усіх регіонах України, окрім тимчасово окупованого Криму, лунає повітряна тривога, передає УНН з посиланням на карту повітряних тривог.

Деталі 

Майже по всій території України лунає повітряна тривога.

Як інформує моніторингова група "Беларускі Гаюн", спостерігається активність ворожої авіації з боку білорусі.

Цитата

"09:10. Мачулищі. Зліт МіГ-31К ВКС рф, 08:57 Барановичі. Зліт винищувача. 09:13 Октябрський. Проліт винищувача орієнтовно на схід", - йдеться в повідомленні.

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