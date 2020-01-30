В Украине каждая область выделила кареты скорой в случае перемещения лиц с коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Каждая область в Украине выделила бригады скорой медицинской помощи в случае перемещения лиц, подозреваемых или зараженных коронавирусом. Об этом заявил на брифинге по распространению коронавируса в мире и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Украины Игорь Кузин, передает корреспондент УНН.
"Сегодня мы сможем на заседании оперативного штаба утвердить маршруты пациентов, поскольку из каждой области уже выделено прицельно бригады скорой медицинской помощи для потенциальной возможности перемещения в качестве контактных, так и подозрительных лиц", - сказал Кузин.
Напомним, по информации Минздрава, обеспеченность респираторами высокого и среднего класса в отделениях интенсивной терапии в Украине составляет 0,62 на одну койку интенсивной терапии.