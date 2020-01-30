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В Украине каждая область выделила кареты скорой в случае перемещения лиц с коронавирусом

Киев • УНН

 • 26126 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Каждая область в Украине выделила бригады скорой медицинской помощи в случае перемещения лиц, подозреваемых или зараженных коронавирусом. Об этом заявил на брифинге по распространению коронавируса в мире и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Украины Игорь Кузин, передает корреспондент УНН.

В Украине каждая область выделила кареты скорой в случае перемещения лиц с коронавирусом

"Сегодня мы сможем на заседании оперативного штаба утвердить маршруты пациентов, поскольку из каждой области уже выделено прицельно бригады скорой медицинской помощи для потенциальной возможности перемещения в качестве контактных, так и подозрительных лиц", - сказал Кузин.

Напомним, по информации Минздрава, обеспеченность респираторами высокого и среднего класса в отделениях интенсивной терапии в Украине составляет 0,62 на одну койку интенсивной терапии.

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