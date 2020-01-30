В Україні кожна область виділила карети швидкої на випадок переміщення осіб з коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Кожна область в Україні виділила бригади швидкої медичної допомоги на випадок переміщення осіб, підозрюваних або заражених на коронавірус. Про це заявив на брифінгу щодо поширення коронавірусу у світі в.о. генерального директора Центру громадського здоров’я України Ігор Кузін, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні ми зможемо на засіданні оперативного штабу затвердити маршрути пацієнтів, оскільки з кожної області вже було виділено прицільно бригади швидкої медичної допомоги для потенційної можливості переміщення як контактних, так і підозрілих осіб", - сказав Кузін.
Нагадаємо, за інформацією МОЗ, забезпеченість респіраторами високого та середнього класу у відділеннях інтенсивної терапії в Україні становить 0,62 на одне ліжко інтенсивної терапії.