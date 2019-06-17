В Украине каждый 73-й детсад — частный

"По состоянию на 1 января 2019 года в Украине насчитывается почти 14,9 тыс. учреждений дошкольного образования. Из них 14 666 - коммунальной формы собственности (находятся в сфере управления МОН), 201 - частной формы собственности", - говорится в ответе.

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Ранее УНН сообщал, что количество учреждений дошкольного образования в украинских селах сокращается, в городах - растет.

Напомним, Верховный Суд запретил ребенку, не имеет необходимых профилактических прививок, посещать дошкольное учебное заведение.