В Украине каждый 73-й детсад — частный
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. В Украине по состоянию на 1 января 2019 года насчитывается почти 14,9 тыс. детсадов. Из них более 200 - частной формы собственности. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки в ответе на запрос корреспондента УНН.
"По состоянию на 1 января 2019 года в Украине насчитывается почти 14,9 тыс. учреждений дошкольного образования. Из них 14 666 - коммунальной формы собственности (находятся в сфере управления МОН), 201 - частной формы собственности", - говорится в ответе.
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Ранее УНН сообщал, что количество учреждений дошкольного образования в украинских селах сокращается, в городах - растет.
Напомним, Верховный Суд запретил ребенку, не имеет необходимых профилактических прививок, посещать дошкольное учебное заведение.