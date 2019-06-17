В Україні кожен 73-й дитсадок – приватний
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. В Україні станом на 1 січня 2019 року налічується майже 14,9 тис. дитсадків. З них понад 200 – приватної форми власності. Про це повідомила прес-служба Міністерства освіти і науки у відповіді на запит кореспондента УНН.
"Станом на 1 січня 2019 року в Україні налічується майже 14,9 тис. закладів дошкільної освіти. З них 14 666 – комунальної форми власності (знаходяться у сфері управління МОН), 201 – приватної форми власності", - йдеться у відповіді.
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Раніше УНН повідомляв, що кількість закладів дошкільної освіти в українських селах скорочується, у містах - зростає.
Нагадаємо, Верховний Суд заборонив дитині, яка не має необхідних профілактичних щеплень, відвідувати дошкільний навчальний заклад.