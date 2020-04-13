В Украине коронавирус подтвердили у более чем 200 детей - Степанов

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 51017 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 59871 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 73853 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 73328 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 100769 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 80972 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102009 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105642 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130746 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130266 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Украине коронавирус подтвердили у более чем 200 детей - Степанов

В Украине коронавирус подтвердили у более чем 200 детей - Степанов

Киев  •  УНН

 • 709 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Украине диагноз "болезнь, вызванная коронавирусной инфекцией", подтвердили у 201 ребенка. Об этом на брифинге в понедельник сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Всего у нас подтверждено заболевание COVID-19 методом ПЦР у 3102 человек, из них - 201 ребенок, в том числе 530 медицинских работников", - сказал министр.

По его словам, за прошедшие сутки на территории Украины лабораторно подтверждено методом ПЦР наличие заболевания у 325 человек, из них - 12 детей и 85 медицинских работников.

Как сообщалось ранее в УНН, в Минздраве обнародовали инфографику развития динамики коронавируса в областях Украины.

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