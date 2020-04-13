В Украине коронавирус подтвердили у более чем 200 детей - Степанов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Украине диагноз "болезнь, вызванная коронавирусной инфекцией", подтвердили у 201 ребенка. Об этом на брифинге в понедельник сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Всего у нас подтверждено заболевание COVID-19 методом ПЦР у 3102 человек, из них - 201 ребенок, в том числе 530 медицинских работников", - сказал министр.
По его словам, за прошедшие сутки на территории Украины лабораторно подтверждено методом ПЦР наличие заболевания у 325 человек, из них - 12 детей и 85 медицинских работников.
Как сообщалось ранее в УНН, в Минздраве обнародовали инфографику развития динамики коронавируса в областях Украины.