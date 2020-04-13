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Коронавірус протягом доби виявили у 85 медиків та 12 дітей

Коронавірус протягом доби виявили у 85 медиків та 12 дітей

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. За минулу добу коронавірус було виявлено у 12 дітей та 85 медичних працівників. Про це на брифінгу у понеділок повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

“Протягом доби на території України, за даними лабораторних центрів, лабораторно підтверджено методом ПЛР 325 осіб, з них 12 дітей, 85 медичних працівників”, — сказав міністр.

З його слів, всього за минулу добу було госпіталізовано 77 осіб, з них одна дитина та сім медичних працівників.

“На апарати ШВЛ переведено три особи, з них 0 медпрацівників. Одужало 8 осіб, одна дитина та чотири медичних працівники. Повідомлено про 10 померлих осіб. Серед них 0 медичних працівників. Переважна кількість померлих осіб — це або люди похилого віку, і, маючи супутні захворювання, серцево-судинні, цукровий діабет та інше”, — повідомив Степанов.

Нагадаємо, в Україні на 9 годину 13 квітня зафіксовано 3102 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 93 летальні.

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