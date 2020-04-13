Коронавирус в течение суток обнаружили у 85 медиков и 12 детей
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. За минувшие сутки коронавирус был обнаружен у 12 детей и 85 медицинских работников. Об этом на брифинге в понедельник сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"В течение суток на территории Украины, по данным лабораторных центров, лабораторно подтверждено методом ПЦР 325 человек, из них 12 детей, 85 медицинских работников", - сказал министр.
По его словам, всего за прошедшие сутки были госпитализированы 77 человек, из них один ребенок и семь медицинских работников.
"На аппараты ИВЛ переведены три человека, из них 0 медработников. Выздоровели 8 человек, один ребенок и четыре медицинских работника. Сообщено о 10 умерших. Среди них 0 медицинских работников. Подавляющее число умерших - это либо люди преклонного возраста, и, имея сопутствующие заболевания, сердечно-сосудистые, сахарный диабет и прочее", - сообщил Степанов.
Напомним, в Украине на 9:00 13 апреля зафиксировано 3102 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 93 летальных.