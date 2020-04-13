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В Україні коронавірус підтвердили у понад 200 дітей - Степанов

В Україні коронавірус підтвердили у понад 200 дітей - Степанов

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. В Україні діагноз "хвороба, викликана коронавірусною інфекцією", підтвердили у 201 дитини. Про це на брифінгу у понеділок повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"Всього у нас підтверджено захворювання на COVID-19 методом ПЛР у 3102 осіб, з них - 201 дитина, в тому числі 530 медичних працівників", - сказав міністр.

З його слів, протягом минулої доби на території України лабораторно підтверджено методом ПЛР наявність захворювання у 325 осіб, з них - 12 дітей та 85 медичних працівників.

Як повідомлялося раніше в УНН, в МОЗ оприлюднили інфографіку розвитку динаміки коронавірусу в областях України.

Українські Національні Новини

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