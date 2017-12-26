В Украине хотят снять сериал на военную тематику
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Режиссер фильма "Киборги" Ахтем Сеитаблаев может снять сериал на военную тематику. Об этом во время презентации исследования "Состояние информационного пространства Донецкой области: вызовы и перспективы" сообщила заместитель министра информационной политики Эмине Джапарова, передает УНН.
"Сейчас обсуждаем то, чтобы в следующем году снимать сериал на военную тематику. В частности, говорим об этом с режиссером фильма "Киборги" Ахтемом Сеитаблаевым", - отметила Джапарова.
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Напомним, Президент Украины Петр Порошенко наградил крымскотатарского режиссера Ахтема Сеитаблаева орденом "За заслуги" III супеня. Таким образом Глава государства отметил работу художника над художественным фильмом "Киборги" о защитниках Донецкого аэропорта.