В Украине хотят снять сериал на военную тематику

"Сейчас обсуждаем то, чтобы в следующем году снимать сериал на военную тематику. В частности, говорим об этом с режиссером фильма "Киборги" Ахтемом Сеитаблаевым", - отметила Джапарова.

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Напомним, Президент Украины Петр Порошенко наградил крымскотатарского режиссера Ахтема Сеитаблаева орденом "За заслуги" III супеня. Таким образом Глава государства отметил работу художника над художественным фильмом "Киборги" о защитниках Донецкого аэропорта.