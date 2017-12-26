В Україні хочуть зняти серіал на військову тематику
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Режисер фільму "Кіборги" Ахтем Сеітаблаєв може зняти серіал на військову тематику. Про це під час презентації дослідження "Стан інформаційного простору Донецької області: виклики та перспективи" повідомила заступник міністра інформаційної політики Еміне Джапарова, передає УНН.
"Наразі обговорюємо те, щоб у наступному році знімати серіал на військову тематику. Зокрема, говоримо про це з режисером стрічки "Кіборги" Ахтемом Сеітаблаєвим", - зазначила Джапарова.
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Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко нагородив кримськотатарського режисера Ахтема Сеітаблаєва орденом "За заслуги" ІІІ супеня. Таким чином Глава держави відзначив роботу митця над художнім фільмом "Кіборги" про захисників Донецького аеропорту.