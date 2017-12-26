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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 24635 перегляди

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В Україні хочуть зняти серіал на військову тематику

Київ • УНН

 • 16773 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. Режисер фільму "Кіборги" Ахтем Сеітаблаєв може зняти серіал на військову тематику. Про це під час презентації дослідження "Стан інформаційного простору Донецької області: виклики та перспективи" повідомила заступник міністра інформаційної політики Еміне Джапарова, передає УНН.

В Україні хочуть зняти серіал на військову тематику

"Наразі обговорюємо те, щоб у наступному році знімати серіал на військову тематику. Зокрема, говоримо про це з режисером стрічки "Кіборги" Ахтемом Сеітаблаєвим", - зазначила Джапарова.

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Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко нагородив кримськотатарського режисера Ахтема Сеітаблаєва орденом "За заслуги" ІІІ супеня. Таким чином Глава держави відзначив роботу митця над художнім фільмом "Кіборги" про захисників Донецького аеропорту.

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