В Украине хотят увеличить штрафы для водителей за мусор на дороге

“Мусор разбрасывает не "Укравтодор", не министр или премьер-министр, а преимущественно сами автомобилисты: окурки, бутылки, целые мешки. Убираем и будем инициировать высокие штрафы за такое безобразие и разгильдяйство”, - написал Омелян.

Отметим, что Служба автомобильных дорог (САД) в Полтавской области опубликовала фотографии замусоренных дорог общего значения М-03 Киев-Харьков.

“Часто мусор вывозят мешками. Так вырастают стихийные свалки. В основном они образуются неподалеку населенных пунктов или около автопавильонов.

Уборка обочин — это не механизированный процесс. Все делается руками людей. Поэтому пройти 266 км дороги Киев-Харьков и подобрать каждую бумажку — очень сложно. Призываем участников дорожного движения оставлять мусор в специально отведенных местах, не вывозить к остановкам бытовой хлам”, - отметили в САД Полтавщины.

Напомним, ранее глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявлял, что Украина заваливает страны ЕС пластиковым мусором.

По оценке экспертов, ситуация с утилизацией мусора в Украине критическая. В частности, это касается токсичных отходов, которые вместо обезвреживания оказываются так же в лесополосах. Экологи видят вину властей в этих негативных явлениях. Они утверждают, что в условиях действующего моратория на проверки бизнеса расцвет мошеннических фирм на рынке утилизации отходов приобрел большой масштаб.

Кроме того, Украина значительно отстает от соседей по внедрению европейских систем сбора пустой пластиковой тары. К примеру, Беларусь заявила, что к 2020 году введет у себя депозитную систему сбора тары. Ее принцип работы заключается в том, что при сдаче тары в специальный автомат, он возвращает часть денег, уплаченных при покупке напитка. Чем больше бутылок сдают — тем больше тары можно повторно использовать или перерабатывать. Это, в свою очередь, уменьшает количество мусора, которое оседает в океанах и на свалках. Такая система успешно действует в Швеции, Германии, Норвегии, Финляндии, Дании, Эстонии. Например, в Норвегии благодаря этой системе собирают 95% тары, в Финляндии — 93,3%, а в Дании — 89%.

Украине также рекомендуют ввести депозитную систему сбора тары. Народные избранники еще год назад зарегистрировали соответствующий законопроект, однако он до сих пор остается нерассмотренным.