В Україні хочуть збільшити штрафи для водіїв за сміття на дорозі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Міністр інфраструктури Володимир Омелян ініціюватиме підвищення штрафів за сміття на дорогах. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, коментуючи світлини засмічених доріг на Полтавщині, передає УНН.
“Сміття розкидає не „Укравтодор“, не міністр чи прем’єр-міністр, а переважно самі автомобілісти: недопалки, пляшки, цілі мішки. Прибираємо і будемо ініціювати високі штрафи за таке неподобство і нехлюйство”, — написав Омелян.
Зазначимо, що Служба автомобільних доріг (САД ) у Полтавській області опублікувала світлини засмічених доріг загального значення М-03 Київ-Харків.
“Часто сміття подекуди вивозять мішками. Так виростають стихійні звалища. Здебільшого вони утворюються неподалік населених пунктів або біля автопавільйонів.
Прибирання узбіч — це не механізований процес. Все робиться руками людей. Відтак пройти 266 км дороги Київ-Харків і підібрати кожен папірець — дуже складно. Закликаємо учасників дорожнього руху залишати сміття у спеціально відведених місцях, не вивозити до зупинок побутовий непотріб”, — наголосили у САД Полтавщини.
Нагадаємо, раніше голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль заявляв, що Україна завалює країни ЄС пластиковим сміттям.
За оцінкою експертів, ситуація з утилізацією сміття в Україні критична. Зокрема, це стосується токсичних відходів, які замість знешкодження опиняються так само у лісосмугах. Екологи вбачають провину влади у цих негативних явищах. Вони стверджують, що в умовах діючого мораторію на перевірки бізнесу розквіт шахрайських фірм на ринку утилізації відходів набув неабиякого масштабу.
Крім того, Україна значно відстає від сусідів щодо впровадження європейських систем збору порожньої пластикової тари. До прикладу, Білорусь заявила, що до 2020 року введе у себе депозитну систему збору тари. Її принцип роботи полягає в тому, що при здачі тари в спеціальний автомат, він повертає частину грошей, сплачених при купівлі напою. Чим більше пляшок здають — тим більше тари можна повторно використовувати або переробляти. Це, у свою чергу, зменшує кількість сміття, яке осідає в океанах і на звалищах. Така система успішно діє у Швеції, Німеччині, Норвегії, Фінляндії, Данії, Естонії. Наприклад, в Норвегії завдяки цій системі збирають 95% тари, у Фінляндії — 93,3%, а в Данії — 89%.
Україні також рекомендують запровадити депозитну систему збору тари. Народні обранці ще рік тому зареєстрували відповідний законопроект, однак він досі залишається нерозглянутим.