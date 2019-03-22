В Украине хотят поставить ультиматум ОБСЕ

"Я считаю, нам нужно действовать исключительно зеркально. Например, в начале апреля координатор ОБСЕ Тони Фриш планирует посетить оккупированные территории и тюрьмы на украинской стороне. Мы проинформировали ОБСЕ, Украина всегда была открыта. На этот раз мы сделаем только зеркальность - мы требуем от ОБСЕ посетить всех наших заложников на оккупированных территориях, в частности, в Луганске, куда не пускают все это время к нашему Асееву, Иванчуку, передать письма, посылки, увидеть, в каком они состоянии - только тогда Украина даст доступ представителям ОБСЕ к сепаратистам в украинских тюрьмах", - сказала Геращенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боевики за сутки 22 раза не дали допуск патрулям миссии ОБСЕ

Более того, по ее словам, боевики включают в свои списки для "проверки" и встречи с координатором ОБСЕ россиян.

"Здесь наш ответ совершенно очевиден - только если Фриш посетит тюрьмы в России и увидит Гриба, Сенцова, Кольченко, Сущенко, он может увидеть осужденных в Украине россиян", - подчеркнула она.

Напомним, украинская сторона в ТКГ призвала Россию во время следующего раунда минских переговоров 27 марта поднять вопрос обмена политзаключенных Кремля и незаконно удерживаемых Российской Федерацией в Донецке и Луганске украинцев.