В Україні хочуть поставити ультиматум ОБСЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Координатор ОБСЄ зможе відвідати утримуваних в Україні російських сепаратистів тільки після того, як відвідає українців, захоплених на окупованих територіях. Про це під час брифінгу у Києві заявила перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко, передає УНН.
“Я вважаю, нам потрібно діяти виключно дзеркально. Наприклад, на початку квітня координатор ОБСЄ Тоні Фріш планує відвідати окуповані території і тюрми на українській стороні. Ми проінформували ОБСЄ, що Україна завжди була відкрита. Цього разу ми зробимо тільки дзеркальність — ми вимагаємо від ОБСЄ відвідати всіх наших заручників на окупованих територіях, зокрема, в Луганську, куди не пускають весь цей час до нашого Асєєва, Іванчука, передати листи, посилки, побачити, в якому вони стані — тільки тоді Україна дасть доступ представникам ОБСЄ до сепаратистів в українських тюрмах”, — сказала Геращенко.
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Більше того, за її словами, бойовики включають в свої списки для “перевірки” і зустрічі з координатором ОБСЄ росіян.
“Тут наша відповідь абсолютно очевидна — тільки якщо Фріш відвідає тюрми в Росії і побачить Гриба, Сенцова, Кольченка, Сущенка, він може побачити засуджених в Україні росіян”, — наголосила вона.
Нагадаємо, українська сторона в ТКГ закликала Росію під час наступного раунду мінських переговорів 27 березня поставити питання обміну політв’язнів Кремля та незаконно утримуваних Російською Федерацією в Донецьку і Луганську українців.