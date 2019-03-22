В Україні хочуть поставити ультиматум ОБСЄ

КИЇВ. 22 березня. УНН. Координатор ОБСЄ зможе відвідати утримуваних в Україні російських сепаратистів тільки після того, як відвідає українців, захоплених на окупованих територіях. Про це під час брифінгу у Києві заявила перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко, передає УНН.