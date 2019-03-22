Бойовики за добу 22 рази не дали допуск патрулям місії ОБСЄ

"Згідно з мандатом СММ ОБСЄ, патрулі СММ мають доступ до всієї території України в її міжнародно визнаних кордонах, тобто і до Криму. Від Закарпаття до російсько-українського кордону і до Криму. Так у мандаті СММ ОБСЄ записано. І є такий параметр оцінки сторін – недопуск патрулів СММ ОБСЄ. По стану на останню добу один недопуск - з нашої території, і 22 недопуски (з боку бойовиків - ред.) патрулів СММ ОБСЄ туди, куди вони вважають, їм необхідно потрапити", - заявив Марчук.

Він також розповів, що ще у 2014 році було підписано документ, яким передбачалось створення зони, вільної від важких озброєнь, що починається від берега Азовського моря і тягнеться на північ біля 100 км.

"До сьогоднішнього дня жодного разу не було допуску патрулів СММ ОБСЄ до цієї гігантської території, яка має бути вільною від важкого озброєння", - зазначив представник України у ТКГ.

Нагадаємо, за даними Марчука, за час "перемир'я" з 8 березня на Донбасі загинуло п'ятеро військовослужбовців Об’єднаних cил.