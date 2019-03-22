Бойовики за добу 22 рази не дали допуск патрулям місії ОБСЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. За останню добу бойовики 22 рази не дали допуск до окупованих територій спостерігачам спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Про це заявив представник України у тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Євген Марчук під час спільного брифінгу з першим заступником голови Верховної Ради, представником України в гуманітарній підгрупі ТКГ Іриною Геращенко, передає кореспондент УНН.
"Згідно з мандатом СММ ОБСЄ, патрулі СММ мають доступ до всієї території України в її міжнародно визнаних кордонах, тобто і до Криму. Від Закарпаття до російсько-українського кордону і до Криму. Так у мандаті СММ ОБСЄ записано. І є такий параметр оцінки сторін – недопуск патрулів СММ ОБСЄ. По стану на останню добу один недопуск - з нашої території, і 22 недопуски (з боку бойовиків - ред.) патрулів СММ ОБСЄ туди, куди вони вважають, їм необхідно потрапити", - заявив Марчук.
Він також розповів, що ще у 2014 році було підписано документ, яким передбачалось створення зони, вільної від важких озброєнь, що починається від берега Азовського моря і тягнеться на північ біля 100 км.
"До сьогоднішнього дня жодного разу не було допуску патрулів СММ ОБСЄ до цієї гігантської території, яка має бути вільною від важкого озброєння", - зазначив представник України у ТКГ.
Нагадаємо, за даними Марчука, за час "перемир'я" з 8 березня на Донбасі загинуло п'ятеро військовослужбовців Об’єднаних cил.