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Україна в ТКГ запропонувала Росії першим у Мінську поставити питання обміну

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Українська сторона в ТКГ закликала Росію під час наступного раунду мінських переговорів 27 березня поставити питання обміну політв’язнів Кремля та незаконно утримуваних Російською Федерацією в Донецьку і Луганську українців. Про це під час брифінгу у Києві заявила перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко, передає УНН. 

Україна в ТКГ запропонувала Росії першим у Мінську поставити питання обміну

"Два дні тому ми з Євгеном Марчуком надіслали 16 лист на адресу представника РФ Гризлова в ТКГ з вимогою, щоб 27 березня , під час наступного раунду мінських переговорів першим питанням в гуманітарній підгрупі а також ТКГ було питання передачі 25 росіян в обмін на політв’язнів Кремля, а також 72 сепаратистів готова помилувати українська сторона в обмін на 19 незаконно утримуваних Російською Федерацією, ФСБ і їх маріонетками в Донецьку і Луганську", - заявила Геращенко.

Як повідомляв УНН, наступне засідання ТКГ у Мінську заплановано 27 березня

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