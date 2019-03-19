Наступне засідання ТКГ у Мінську заплановано 27 березня

КИЇВ. 19 березня. УНН. Засідання Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі відбудеться 27 березня. Про це повідомила перший віце-спікер, Уповноважений Президента України з мирного врегулювання ситуації у Донецькій та Луганській областях Ірина Геращенко під час робочого візиту в Донецькій області, передає УНН з посиланням на прес-службу Верхової Ради.