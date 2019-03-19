Наступне засідання ТКГ у Мінську заплановано 27 березня
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Засідання Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі відбудеться 27 березня. Про це повідомила перший віце-спікер, Уповноважений Президента України з мирного врегулювання ситуації у Донецькій та Луганській областях Ірина Геращенко під час робочого візиту в Донецькій області, передає УНН з посиланням на прес-службу Верхової Ради.
"27 березня відбудеться чергове засідання робочих підгруп та ТКГ у Мінську. Прошу скерувати усі проблемні питання щодо відновлення об’єктів критичної інфраструктури задля їх предметного обговорення із представниками РФ та ОБСЄ на засіданнях економічної та безпекової підгруп", - заявила Геращенко.
За її словами представники України у робочих підгрупах ТКГ порушать питання проведення ремонтно-відновлювальних робіт об’єктів критичної інфраструктури Донецької області.
Як повідомляв УНН, Україна готова передати РФ 25 росіян в обмін на українців і помилувати 72 сепаратистів в обмін на 19 цивільних і військових, незаконно утримуваних на окупованому Донбасі.
Раніше ТКГ домовилася про запровадження безстрокового режиму тиші на Донбасі з 8 березня.