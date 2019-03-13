Україна готова обміняти 25 росіян і помилувати 72 сепаратистів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Україна готова протягом кількох наступних днів передати РФ 25 росіян в обмін на наших і помилувати 72 сепаратистів в обмін на 19 цивільних і військових, незаконно утримуваних на окупованому Донбасі. Про це написала на своїй сторінці в Facebook представник України в гуманітарній підгрупі в Тристоронній контактній групі у Мінську Ірина Геращенко.
“Ми наполягаємо на розблокуванні звільнення й готові протягом кількох наступних днів передати РФ 25 росіян в обмін на наших і помилувати 72 сепаратистів в обмін на 19 цивільних і військових, незаконно утримуваних на окупованому Донбасі”, — написала вона.
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Нагадаємо, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що відсутність представника ТКГ від РФ свідчить про неготовність Кремля до конструктивних дій.