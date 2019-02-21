Денісова закликала омбудсмена РФ сприяти негайному обміну 25 на 25
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова закликала омбудсмена Російської Федерації Тетяну Москалькову посприяти негайному вирішенню питання стосовно обміну 25 громадян України на 25 громадян РФ. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Закликала сприяти негайному вирішенню питання стосовно обміну 25 громадян України на 25 громадян РФ. Ми готові провести обмін у найкоротший термін”, — написала Денісова.
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Вона також висловила рішучий протест та звернулася до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової стосовно її спільних візитів з Ніною Карпачовою до поранених українських військовополонених.
"Упродовж тривалого часу я неодноразово зверталася до пані Москалькової з проханням надати мені дозвіл, як Уповноваженому ВРУ з прав людини, на здійснення відвідування затриманих моряків. Мене поінформували, що прийняття рішення стосовно мого відвідування поранених належить до компетенції Федеральної служби безпеки Росії та Федеральної служби виконання покарань Росії", — додала Денісова.
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Вона додала, що російською стороною було допущено до українських моряків Ніну Карпачову, яка на відміну від Денісової не уповноважена представляти інтереси України у відносинах у сфері захисту прав людини між нашими державами.
Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова хоче нарешті особисто поспілкуватися про українських політв’язнів та військовополонених моряків з російською колегою Тетяною Москальковою у Греції, де вони перебуватимуть одночасно.