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Денисова призвала омбудсмена РФ способствовать немедленному обмену 25 на 25

Денисова призвала омбудсмена РФ способствовать немедленному обмену 25 на 25

Киев  •  УНН

 • 6402 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала омбудсмена Российской Федерации Татьяну Москалькову способствовать немедленному решению вопроса об обмене 25 граждан Украины на 25 граждан РФ. Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Призывала способствовать немедленному решению вопроса об обмене 25 граждан Украины на 25 граждан РФ. Мы готовы провести обмен в кратчайшие сроки", - написала Денисова.

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Она также выразила решительный протест и обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяны Москальковой о ее совместных визитах с Ниной Карпачевой к раненым украинским военнопленным.

"В течение длительного времени я неоднократно обращалась к Москальковой с просьбой предоставить мне разрешение, как Уполномоченному ВРУ по правам человека, на осуществление посещения задержанных моряков. Меня проинформировали, что принятие решения по моему посещению раненых относится к компетенции Федеральной службы безопасности России и Федеральной службы исполнения наказаний России", - добавила Денисова.

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Она добавила, что российской стороной были допущены к украинским морякам Нина Карпачева, которая в отличие от Денисовой не уполномочена представлять интересы Украины в отношениях в сфере защиты прав человека между нашими государствами.

Напомним, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова хочет наконец лично пообщаться об украинских политзаключенных и военнопленных моряков с российской коллегой Татьяной Москальковой в Греции, где они будут находиться одновременно.

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