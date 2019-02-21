Денисова призвала омбудсмена РФ способствовать немедленному обмену 25 на 25

"Призывала способствовать немедленному решению вопроса об обмене 25 граждан Украины на 25 граждан РФ. Мы готовы провести обмен в кратчайшие сроки", - написала Денисова.

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Она также выразила решительный протест и обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяны Москальковой о ее совместных визитах с Ниной Карпачевой к раненым украинским военнопленным.

"В течение длительного времени я неоднократно обращалась к Москальковой с просьбой предоставить мне разрешение, как Уполномоченному ВРУ по правам человека, на осуществление посещения задержанных моряков. Меня проинформировали, что принятие решения по моему посещению раненых относится к компетенции Федеральной службы безопасности России и Федеральной службы исполнения наказаний России", - добавила Денисова.

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Она добавила, что российской стороной были допущены к украинским морякам Нина Карпачева, которая в отличие от Денисовой не уполномочена представлять интересы Украины в отношениях в сфере защиты прав человека между нашими государствами.

Напомним, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова хочет наконец лично пообщаться об украинских политзаключенных и военнопленных моряков с российской коллегой Татьяной Москальковой в Греции, где они будут находиться одновременно.