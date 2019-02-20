Омбудсмен шукатиме розмови про моряків з Москальковою у Греції

"Відлітаю до Афін, де проведу декілька зустрічей з колегами... Хочу нарешті особисто поспілкуватися з Уповноваженим з прав людини в РФ Тетяною Москальковою, яка прилетить до Греції одночасно зі мною. Буду порушувати питання дотримання Росією норм міжнародного гуманітарного права щодо українських політв’язнів та військовополонених моряків. Не залишу без уваги тему надання їм кваліфікованої медичної допомоги та забезпечення належних умов тримання", - повідомила Денісова.

Також вона повідомила, що планує поспілкуватися з головою Міжнародного інституту Омбудсмена Пітером Тиндалом та головою Парламентської групи Україна-Греція Атанасіосем Атанасіу.

"Маю на меті побачитися з Омбудсменом Грецької Республіки Андреасом Поттакісом та підписати Угоду про співпрацю. Вона буде спрямована на ефективний захист та просування прав і свобод громадян обох країн. Це важливо з огляду на те, що у Греції залишається чимало затриманих українців", - додала Омбудсмен України.

Як повідомляв УНН, 25 листопада прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполь в Азовському морі. 24 українських моряків після цього заарештували у Криму, згодом їх перемістили до російських СІЗО у Москві.