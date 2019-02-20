Омбудсмен будет искать разговора о моряках с Москальковой в Греции
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова хочет наконец лично пообщаться об украинских политзаключенных и военнопленных моряках с российской коллегой Татьяной Москальковой в Греции, где они будут находиться одновременно. Об этом она сообщила в среду в Facebook, передает УНН.
"Улетаю в Афины, где проведу несколько встреч с коллегами... Хочу наконец лично пообщаться с Уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой, которая прилетит в Греции одновременно со мной. Буду ставить вопрос соблюдения Россией норм международного гуманитарного права в отношении украинских политзаключенных и военнопленных моряков. Не оставлю без внимания тему предоставления им квалифицированной медицинской помощи и обеспечения надлежащих условий содержания", - сообщила Денисова.
Также она сообщила, что планирует пообщаться с главой Международного института Омбудсмена Питером Тиндалом и председателем Парламентской группы Украина-Греция Атанасиосом Атанасиу.
"Имею целью повидаться с Омбудсменом Греческой Республики Андреасом Поттакисом и подписать Соглашение о сотрудничестве. Оно будет направлено на эффективную защиту и продвижение прав и свобод граждан обеих стран. Это важно, учитывая то, что в Греции остается немало задержанных украинцев", - добавила Омбудсмен Украины.
Как сообщал УНН, 25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. 24 украинских моряков после этого арестовали в Крыму, позже их переместили в российские СИЗО в Москве.